Solare ed eolico sorpassano il carbone per la prima volta nella storia
Solare ed eolico sono riusciti per la prima volta a superare il carbone per produzione globale di elettricità. Il sorpasso, un traguardo storico, è avvenuto nel primo semestre del 2025 e a dirlo è il nuovo rapporto Global Electricity Mid-Year Insights 2025 di Ember Climate. Le fonti rinnovabili, in particolare il solare e l’eolico, stanno quindi trainando la crescita dell’energia sostenibile. Da soli, questi due sistemi di energia rinnovabile sostengono l’88% dell’aumento della domanda mondiale di energia. È la prima volta che la crescita elettrica globale non è alimentata completamente o a maggioranza da combustibili fossili, ma da fonti pulite e a basso impatto ambientale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Nel primo semestre 2025 le energie rinnovabili hanno superato il carbone, producendo 5.072 TWh contro 4.896 TWh, grazie all’espansione di solare ed eolico in Cina e India. Questi Paesi hanno guidato la crescita globale, compensando l’aumento dei comb - facebook.com Vai su Facebook
Le rinnovabili, trainate da fotovoltaico ed eolico, superano per la prima volta il carbone nella domanda globale - Nel 2025 solare ed eolico spingono a livello globale le rinnovabili oltre il carbone: emissioni in lieve calo. Riporta greenme.it
Ci ricorderemo del 2025 come l'anno in cui le rinnovabili hanno superato il carbone - Nel primo semestre del 2025 le energie rinnovabili, guidate dal fotovoltaico, hanno superato il carbone nel mix elettrico globale. Lo riporta wired.it