Solare ed eolico sono riusciti per la prima volta a superare il carbone per produzione globale di elettricità. Il sorpasso, un traguardo storico, è avvenuto nel primo semestre del 2025 e a dirlo è il nuovo rapporto Global Electricity Mid-Year Insights 2025 di Ember Climate. Le fonti rinnovabili, in particolare il solare e l’eolico, stanno quindi trainando la crescita dell’energia sostenibile. Da soli, questi due sistemi di energia rinnovabile sostengono l’88% dell’aumento della domanda mondiale di energia. È la prima volta che la crescita elettrica globale non è alimentata completamente o a maggioranza da combustibili fossili, ma da fonti pulite e a basso impatto ambientale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Solare ed eolico sorpassano il carbone per la prima volta nella storia