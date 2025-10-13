Social Lab agli Archi inaugurato da quasi un anno ma ancora deserto L' Assessore Caucci | Problema collaudo ora le chiavi Ma l' area esterna è in preda al degrado
ANCONA - Taglio del nastro in pompa magna, sorrisi e promesse di rinascita per il quartiere. Era il 29 novembre 2024 quando l'amministrazione comunale inaugurava il nuovo Social Lab agli Archi, un moderno edificio di quattro piani destinato a diventare un polo di aggregazione, servizi e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: social - agli
“Mio figlio bocciato agli esami di terza media”. L’annuncio della mamma famosa dei social, bufera
Luk3: «Dopo Amici mi chiedo se riuscirò a restare nel tempo e a dire qualcosa agli altri. Più la mia relazione con Alessia resta fuori dai social e più la sento vera»
“La persona è un volto, non un profilo social”: il Segretario di Stato Parolin lancia agli influencer la sfida dell’evangelizzazione digitale
Radio1 Rai. . In Emilia Romagna prima domenica #detox dalla #tecnologia e dal cellulare per liberarsi dalla schiavitù dello scrolling infinito sui #social network. Le iniziative dedicate agli adolescenti, all'aperto o in spazi pubblici, proseguiranno fino a maggio 2 - facebook.com Vai su Facebook
Social media vietati agli under 14: la proposta della Lega prevede anche lo stop anche per WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Signal e Skype - X Vai su X
Inaugurato il Social lab agli archi con alloggi residenziali - "Oggi assistiamo a un'opera di riqualificazione per il quartiere; agli Archi prende vita un altro ... Riporta ansa.it
Il Social Lab ancora chiuso. Blitz anti bivacchi agli Archi nella struttura "fantasma" - Ieri la polizia locale ha ripulito l’area usata da alcuni senza fissa dimora: materassi e siringa. Scrive ilrestodelcarlino.it