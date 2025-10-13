Social card la beffa | sono 1.737 in meno ma cresce il bisogno

Ecodibergamo.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA TESSERA. Con «Dedicata a te» 500 euro per la spesa. Ne sono state assegnate 11.615 contro le 13.352 del 2024. L’assessora Messina: «Siano i Comuni a individuare i destinatari». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

social card la beffa sono 1737 in meno ma cresce il bisogno

© Ecodibergamo.it - Social card, la beffa: sono 1.737 in meno ma cresce il bisogno

In questa notizia si parla di: social - card

Social card, torna il bonus da 500 euro per un milione di fragili e sconti al 15%: cosa si può compare (e cosa no)

Torna la social card da 500 euro per le famiglie fragili: chi ne ha diritto, cosa si può acquistare e come funziona

Social Card 2025: bonus da 500 euro per la spesa, ecco come funziona

social card beffa sonoSocial card, la beffa: sono 1.737 in meno ma cresce il bisogno - Per quest’anno alla Bergamasca sono state assegnate 11. Riporta ecodibergamo.it

Social card da 500 euro, a Pesaro tagliati fuori 142 utenti. Biancani: «Più fondi però meno beneficiari» - Sono 142 infatti i nuclei famigliari a Pesaro che, rispetto allo scorso, si sono visti togliere la social ... Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Social Card Beffa Sono