SNV 2025 28 | dal 15 ottobre le istruzioni ai docenti per compilare il questionario di autovalutazione Risposte entro il 22
Con l'avvio del ciclo 2025-2028 del Sistema Nazionale di Valutazione, prende il via anche la raccolta dati attraverso i Questionari scuola e i Questionari docente. A partire dal 15 ottobre 2025, i docenti coinvolti riceveranno via email tutte le indicazioni per accedere alla piattaforma di compilazione.
Questionario SNV 2025/28: dal 15 ottobre le email ai docenti per la compilazione - Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) entra nella nuova triennalità 2025-
Questionario docente RAV 2025/28: compilazione entro il 30 settembre. A chi si rivolge, 15 minuti per rispondere. Con una nota del 16 settembre, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato una proroga per la somministrazione del Questionario