È sicuramente la squadra che ha regalato più soddisfazioni al Bel Paese nella passata stagione: la Nazionale italiana di snowboard parallelo si lancia verso la stagione olimpica con l’obiettivo di far sognare ancora. Gli azzurri, guidati dai tecnici Rudi Galli, Fabio Breda, Maurizio Rudatis, Stefano Bianchet, Markus Thaler e Marco Proserpio, saranno in raduno sullo Stelvio tra il 13 ed il 17 ottobre. Al maschile spazio a Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller, Marc Hofer, Gabriel Messner, Aaron March, Fabian Lantschner ed Edwin Coratti. Tra le donne invece presenti Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont ed Elisa Fava. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard: raduno sullo Stelvio per la nazionale italiana di parallelo