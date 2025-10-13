Smog Lombardia divieti a Milano e in 5 province da martedì 14 ottobre | la mappa e le regole

Milano, 13 ottobre 2025 – Allarme smog in Lombardia. I dati pubblicati oggi da Arpa hanno certificato il superamento consecutivo del valore limite riferito alla media giornaliera di Pm10 nei giorni precedenti, nelle province di Monza, Lodi, Milano, Bergamo, Pavia e Cremona. Considerate le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni "tendenzialmente favorevoli all’accumulo degli inquinanti in tutti questi territori" scattano da domani, martedì 14 ottobre, le misure temporanee di primo livello in tutte le province interessate dai valori sopra la media. LaPresse Misure di primo livello contro lo smog. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Smog Lombardia, divieti a Milano e in 5 province da martedì 14 ottobre: la mappa e le regole

In questa notizia si parla di: smog - lombardia

Smog Lombardia, divieti a Milano e in 5 province da martedì 14 ottobre: la mappa e le regole - Saranno attivate le misure temporanee di primo livello oltre che nel Milanese anche a Monza, Lodi, Bergamo, Pavia e Cremona. Lo riporta ilgiorno.it

Traffico e smog (oltre i limiti da 2 giorni): che aria stiamo respirando a Milano - I valori e le zone dove l'inquinamento da Pm10 ha superato i limiti: cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni ... Riporta milanotoday.it