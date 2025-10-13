Smarronando e svinando sagra della castagne e del vino
Domenica 19 e domenica 26 ottobre 2025 torna a Pietramala, borgo del comune di Firenzuola, “Smarronando e svinando”, sagra dedicata alle castagne e al vino. Durante le due domeniche di festa si potranno gustare castagne e piatti tipici come: polenta, bruciate, castagnaccio, monte bianco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: smarronando - svinando
Le domeniche 19 e 26 ottobre, la frazione di Pietramala, Firenzuola (FI) si anima con la 32ª edizione di Smarronando e Svinando, un evento enogastronomico dedicato alle castagne e al vino organizzato dalla Pro Loco Pietramala. ? https://www.sagretoscane Vai su Facebook
