Smarronando e svinando sagra della castagne e del vino

Domenica 19 e domenica 26 ottobre 2025 torna a Pietramala, borgo del comune di Firenzuola, “Smarronando e svinando”, sagra dedicata alle castagne e al vino. Durante le due domeniche di festa si potranno gustare castagne e piatti tipici come: polenta, bruciate, castagnaccio, monte bianco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it