Slow Horses | l' autore dei romanzi Mick Herron in Italia a dicembre per ritirare il il Raymond Chandler Award

Il Noir in Festival premierà lo scrittore britannico, autore della saga di Slow Horses, il 4 dicembre alla Casa del Manzoni a Milano. L'inglese Mick Herron, inventore del personaggio di Jackson Lamb, approderà in Italia a dicembre per ritirare il Raymond Chandler Award, prestigioso riconoscimento assegnatogli dal Noir in Festival. L'autore britannico, maestro della spy story, riceverà il Premio Chandler il 4 dicembre alla Casa del Manzoni a Milano dove sarà protagonista di un dialogo con il saggista ed esperto di noir Adrian Wootton. Nella mattinata dello stesso giorno, Herron racconterà a docenti e studenti dell'Università IULM (partner del festival) come ha costruito il successo mondiale di Slow Horses, dal libro alla fortunata serie tv Apple TV+ interpretata da Gary Oldman. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

