Six Kings Slam nel 2024 la vittoria di Sinner su Alcaraz Ma non conta a fini statistici
Nel 2024, dopo un numero particolarmente elevato di discussioni di qualsiasi genere durato fondamentalmente quasi un anno, a Riad ebbe luogo ciò che oggi si può definire come il primo Six Kings Slam. 16, 17 e 19 maggio le date: un po’ quello che succederà anche quest’anno con 15, 16 e 18 al fine di osservare una regola dell’ATP che impedisce che, in tornei di esibizione, ci si possa mettere in gioco per tre giorni di seguito. Andò così: a Novak Djokovic e Rafael Nadal, in funzione del numero di Slam vinti, fu assicurato un posto diretto in semifinale, mentre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dovettero partire dai quarti. 🔗 Leggi su Oasport.it
