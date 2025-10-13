Il Six Kings Slam torna per la sua seconda edizione, confermandosi come l’evento tennistico più remunerativo al mondo. Dal 15 al 18 ottobre 2025, l’impianto The Venue di Riad, in Arabia Saudita, ospiterà nuovamente sei dei migliori tennisti del pianeta in un torneo esibizione che, pur non assegnando punti per il ranking ATP, offre un montepremi da record: 6 milioni di dollari per il vincitore, quasi il doppio rispetto ai 3,8 milioni garantiti al campione di un torneo del Grande Slam. La prima edizione del 2024 ha visto trionfare Jannik Sinner, che ha sconfitto Carlos Alcaraz in finale con il punteggio di 6-7 (5), 6-3, 6-3, portandosi a casa il premio più grande nella storia del tennis. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Six Kings Slam, cos’è il super torneo di tennis dove Jannik Sinner parte da re