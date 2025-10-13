Six Kings Slam cos’è il super torneo di tennis dove Jannik Sinner parte da re
Il Six Kings Slam torna per la sua seconda edizione, confermandosi come l’evento tennistico più remunerativo al mondo. Dal 15 al 18 ottobre 2025, l’impianto The Venue di Riad, in Arabia Saudita, ospiterà nuovamente sei dei migliori tennisti del pianeta in un torneo esibizione che, pur non assegnando punti per il ranking ATP, offre un montepremi da record: 6 milioni di dollari per il vincitore, quasi il doppio rispetto ai 3,8 milioni garantiti al campione di un torneo del Grande Slam. La prima edizione del 2024 ha visto trionfare Jannik Sinner, che ha sconfitto Carlos Alcaraz in finale con il punteggio di 6-7 (5), 6-3, 6-3, portandosi a casa il premio più grande nella storia del tennis. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: kings - slam
Torna il Six Kings Slam con Sinner: i partecipanti dell’edizione 2025 e il montepremi da capogiro
Six Kings Slam con tutte le stelle del tennis: ma su Sinner nella locandina c’è un grave errore
Jannik Sinner conferma la sua presenza nella Six Kings Slam 2025: la locandina del n.1 del mondo fa discutere
JANNIK SINNER TORNA A RIYAD Il campione in carica del Six Kings Slam, attraverso i propri canali social, ha fatto sapere ai suoi tifosi di essere arrivato nella capitale saudita ? “Sono veramente felice di essere ritornato a Riyad per giocare il Six Kings Sl - X Vai su X
Il tennista italiano è arrivato in Arabia Saudita pronto a giocare il Six Kings Slam… l' accoglienza è da brividi #SportMediaset Vai su Facebook
Sinner-Tsitsipas, Six Kings Slam: dove vederla in tv, orario e quando si gioca - Sarà il tennista greco il primo avversario di Jannik nel ricchissimo torneo d'esibizione in Arabia Saudita: tutte le informazioni sull'incontro di Riyad ... Segnala msn.com
Six Kings Slam, primo allenamento oggi per Sinner: “Sono molto eccitato per tutto questo” - Italiani | L'altoatesino è pronto a difendere il titolo vinto lo scorso anno in finale contro Alcaraz. Da ubitennis.com