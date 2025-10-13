Six Kings Slam 2025 | tabellone quando e dove vederlo in tv

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Jack Draper: sono loro i protagonisti del Six Kings Slam 2025, il torneo esibizione organizzato a Riad, Arabia Saudita, dal 15 al 18 ottobre. Gli organizzatori assicurano a ogni tennista 1.5 milioni di dollari solo per la partecipazione mentre chi vince si porta a casa ben 6 milioni. L’azzurro, n°2 del mondo, esordirà mercoledì 15 ottobre, non prima delle 21 (ora locale), contro il greco Stefanos Tsitsipas, ex n°3 Atp e attuale n°25. Il 24enne altoatesino parte dai quarti e in caso di vittoria, in semifinale, troverà il serbo Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Six Kings Slam 2025: tabellone, quando e dove vederlo in tv

In questa notizia si parla di: kings - slam

Torna il Six Kings Slam con Sinner: i partecipanti dell’edizione 2025 e il montepremi da capogiro

Six Kings Slam con tutte le stelle del tennis: ma su Sinner nella locandina c’è un grave errore

Jannik Sinner conferma la sua presenza nella Six Kings Slam 2025: la locandina del n.1 del mondo fa discutere

Jannik Sinner accolto da re a Riad: "Felice di tornare a giocare il Six Kings Slam" - X Vai su X

Sinner-Tsitsipas, Six Kings Slam: dove vederla in tv, orario e quando si gioca - facebook.com Vai su Facebook

Sinner sbarca a Riad per il Six Kings Slam: "Felice di essere di nuovo qui" - Il numero 2 al mondo pronto per la seconda edizione del torneo saudita dove difende il titolo vinto l'anno scorso ... Lo riporta tuttosport.com

Six King Slam: perché Djokovic e Alcaraz vanno dritti in semifinale e Sinner no - L'azzurro sfiderà ai quarti il greco Stefanos Tsitsipas dopo trionfo della passata stagione ... msn.com scrive