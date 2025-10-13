Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic saranno in campo questa settimana, a Riyad, per il Six Kings Slam. Dopo le fatiche di una stagione interminabile, in attesa dell'ultimo atto delle Atp Finals, il grande tennis sbarca in Arabia Saudita, dal 15 al 18 ottobre. Anche se si tratta di un'esibizione, che quindi non mette in palio punti per la classifica, emozioni e spettacolo saranno garantite. Senza dimenticare il montepremi record, il più alto mai messo in palio. Per la sola partecipazione viene assicurato un gettone di 1,5 milioni di dollari a ciascun giocatore. Il vincitore, inoltre, si metterà in tasca un assegno da 6 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Six King Slam: perché Djokovic e Alcaraz vanno dritti in semifinale e Sinner no