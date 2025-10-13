Sistemi di Intelligenza Artificiale per scoprire che la usa per fare i compiti? Sicuri siano affidabili? Pare di no
All’Australian Catholic University (ACU), nel 2024, sono stati registrati quasi 6.000 casi di presunta cattiva condotta accademica. Il dato, già di per sé notevole, nasconde un’anomalia ancora più rilevante: circa il 90% di quei casi riguardava l’uso di strumenti di intelligenza artificiale, in particolare la generazione automatica di testi. Ma c’è un dettaglio che ha fatto esplodere la questione: molti di quegli studenti non avevano mai copiato nulla. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
