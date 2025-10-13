Sistema Pavia i rapporti della squadra di Mazza e Venditti con le ditte di noleggio per intercettazioni e auto

Secondo la Procura di Brescia, gli ex procuratori di Pavia Paolo Mazza e Mario Venditti avevano costituito una "squadra" di fedelissimi ufficiali di polizia giudiziaria. Gli investigatori avrebbero rilevato "una serie di anomalie" come il rapporto che si era creato con i fratelli D'Arena, titolari delle aziende a cui era stato affidato "l'affidamento pressoché esclusivo" del noleggio di sistemi di intercettazione e di auto. In cambio, i magistrati avrebbero ricevuto utilità come pranzi di lusso e la possibilità di acquistare vetture a prezzi inferiori al mercato per un totale pari a circa 750mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

