sisi e meloni partnership rafforzata tra egitto e italia su economia e energia

Cooperazione economica rafforzata e un allineamento di vedute sulla crisi mediorientale. Sono questi i due pilastri emersi dall’incontro bilaterale tra il Presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi e la Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, svoltosi a margine del vertice per la pace a Sharm El-Sheikh. Il colloquio, a cui hanno preso parte i vertici diplomatici e di intelligence dei due paesi, ha delineato una roadmap concreta per intensificare il dialogo politico e gli scambi commerciali, mentre sulla questione Gaza Roma riconosce il ruolo indispensabile del Cairo come mediatore. Una partnership economica a tutto campo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

