Siracusa accoltella la ex che esce dal lavoro | lei in fin di vita lui arrestato
(Adnkronos) – Ha atteso che la ex uscisse dal posto di lavoro e l'ha accoltellata. E' accaduto a Canicattini Bagni nel Siracusano. La donna, 33 anni, è in fin di vita. I carabinieri hanno identificato e arrestato l'uomo, accusato di tentato omicidio. L'indagato dopo avere accoltellato la ex è scappato, ma alcuni testimoni hanno consentito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: siracusa - accoltella
TRIS Siracusa. . Accoltella il marito: donna di 61 anni arrestata dai carabinieri. Aveva denunciato alla centrale operativa di essere stata aggredita dal marito. Il provvedimento è stato poi convalidato dal gip - facebook.com Vai su Facebook
Donna accoltellata dall'ex nel Siracusano, è grave - Una donna di 33 anni è stata accoltellata a Canicattini Bagni nel Siracusano dal suo ex, un uomo di 34 anni di Avola. Scrive gazzettadiparma.it
Donna accoltellata dall'ex nel Siracusano, è in fin di vita. «Lui l'ha aspettata fuori dal posto di lavoro prima di colpirla» - Avrebbe aspettato la ex fidanzata uscisse da lavoro per poi accoltellarla e scappare. Lo riporta msn.com