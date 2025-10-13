Siracusa accoltella la ex che esce dal lavoro | lei in fin di vita lui arrestato

(Adnkronos) – Ha atteso che la ex uscisse dal posto di lavoro e l'ha accoltellata. E' accaduto a Canicattini Bagni nel Siracusano. La donna, 33 anni, è in fin di vita. I carabinieri hanno identificato e arrestato l'uomo, accusato di tentato omicidio.  L'indagato dopo avere accoltellato la ex è scappato, ma alcuni testimoni hanno consentito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

siracusa accoltella ex esceDonna accoltellata dall'ex nel Siracusano, è grave - Una donna di 33 anni è stata accoltellata a Canicattini Bagni nel Siracusano dal suo ex, un uomo di 34 anni di Avola. Scrive gazzettadiparma.it

siracusa accoltella ex esceDonna accoltellata dall'ex nel Siracusano, è in fin di vita. «Lui l'ha aspettata fuori dal posto di lavoro prima di colpirla» - Avrebbe aspettato la ex fidanzata uscisse da lavoro per poi accoltellarla e scappare. Lo riporta msn.com

