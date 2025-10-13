siparietto erdogan meloni al vertice di sharm stai alla grande ma devo farti smettere di fumare prima o poi video

Siparietto ironico e “distensivo” a margine del vertice di pace a Sharm el-Sheikh tra la premier Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan alla presenza di un divertito Emmanuel Macron e un sornione Keir Starmer. Prima i saluti di rito a poche ore dalla storica firma della pace al centro congressi della cittadina egiziana, con la premier che saluta Erdogan.: “Io sto bene e tu? Ti ho visto scendere dall’aeroplano. Siamo arrivati insieme”. “Ti trovo benissimo”, risponde il presidente turco. Poi, dopo la stretta di mano la ‘strigliata’ amichevole fuori protocollo. Siparietto Meloni-Erdogan: “Stai alla grande, ma devo farti smettere di fumare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

