Sinner va in terapia: chiesto l’aiuto di uno psicologo È moralmente a pezzi"> Il tennista sta attraversando un periodo tutt’altro che semplice e ha scelto di andare in terapia. Il morale è a terra. Jannik Sinner ha recentemente deciso di affidarsi a un supporto psicologico in un momento particolarmente delicato della sua carriera. Non si tratta di un’indiscrezione passeggera: il campione starebbe affrontando un periodo di forte stress mentale, probabilmente legato alle pressioni e alle aspettative. Alla base ci sarebbe una vera e propria fatica psicologica accumulata nel tempo, tra allenamenti, viaggi e competizioni ravvicinate. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sinner va in terapia: chiesto l’aiuto di uno psicologo | È moralmente a pezzi