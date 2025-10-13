Sinner sbarca in Arabia | accoglienza da star
Jannik Sinner è arrivato a Riad, in Arabia Saudita, dove sarà impegnato nel ricchissimo torneo Six Kings Slam, di cui è campione in carica. L'accoglienza per il tennista italiano, numero 2 al mondo, è stata da star. Al torneo saudita prendono parte anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
