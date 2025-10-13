sinner il primo allenamento a riad per il six kings slam

Le immagini del primo allenamento di Jannik Sinner a Riad, dove da mercoledì alle 18.30 ora italiana (diretta esclusiva su Netflix) sarà in campo al Six Kings Slam. In Arabia Saudita, dove è stato campione lo scorso anno, lo aspetta il primo rivale del torneo-esibizione, Stefanos Tsitsipas. Se Jannik, che lunedì svolgerà il primo allenamento alla Anb Arena dovesse battere il greco, approderebbe alle semifinali dove è in attesa Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

