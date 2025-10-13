Sinner contro Alcaraz in Arabia Cinque milioni di euro in palio
Esibizione? Quando si trovano di fronte di fronte Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è sempre partita vera. E’ la sfida infinita dei due numeri uno del tennis di oggi con gli altri che non riescono ad avvicinarsi al loro livello di gioco. Dopo la brutta esperienza di Shanghai con il ritiro per crampi fortissimi alla gamba destra Jannik Sinner si prepara al rientro in campo mercoledì a Riad nella prima giornata della Six Kings Slam Cup che vedrà l’atleta altoatesino affrontare Tsitsipas dopo l’infortunio che ha costretto alla rinuncia Jack Draper. Al vincitore del torneo di Riad andrà un assegno di 5. 🔗 Leggi su Panorama.it
Sinner contro Alcaraz in Arabia Cinque milioni di euro in palio - A Riad inizia la Six Kings Slam Cup che porta montagne di soldi ai tennisti: Jannik esordisce mercoledì contro Tsitsipas, Carlos e Djokovic in campo giovedì ... Riporta panorama.it
Sinner-Tsitsipas, Six Kings Slam: dove vederla in tv, orario e quando si gioca - Sarà il tennista greco il primo avversario di Jannik nel ricchissimo torneo d'esibizione in Arabia Saudita: tutte le informazioni sull'incontro di Riyad ... Secondo msn.com