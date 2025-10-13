Sinner contro Alcaraz in Arabia Cinque milioni di euro in palio

Esibizione? Quando si trovano di fronte di fronte Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è sempre partita vera. E’ la sfida infinita dei due numeri uno del tennis di oggi con gli altri che non riescono ad avvicinarsi al loro livello di gioco. Dopo la brutta esperienza di Shanghai con il ritiro per crampi fortissimi alla gamba destra Jannik Sinner si prepara al rientro in campo mercoledì a Riad nella prima giornata della Six Kings Slam Cup che vedrà l’atleta altoatesino affrontare Tsitsipas dopo l’infortunio che ha costretto alla rinuncia Jack Draper. Al vincitore del torneo di Riad andrà un assegno di 5. 🔗 Leggi su Panorama.it

