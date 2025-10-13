Una rivelazione scuote il mondo del tennis: Sinner e Alcaraz, due fenomeni che ormai sembrano giocare in un’altra categoria. Da mesi, forse da un paio d’anni, nel circuito ATP si respira un’aria particolare. Non è solo questione di talento o di gioventù, ma di un dominio quasi assoluto che porta a pensare che il tennis maschile, oggi, abbia due soli veri protagonisti: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Tutto il resto, senza ombra di dubbio, ruota attorno a loro. I tabelloni dei tornei sembrano già scritti ancora prima che la prima pallina venga battuta: le finali più attese, i match più combattuti, le emozioni più forti arrivano sempre da quei due. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Sinner-Alcaraz, la rivelazione è devastante: tennis nella bufera