Sinner accoglienza da Re | i tifosi arabi impazziti lo aspettano al Six Kings Slam oggi già in campo

Jannik Sinner è sbarcato in Arabia Saudita per giocare il Six Kings Slam, dove dovrà difendere la vittoria dello scorso anno. Accoglienza da autentica star con centinaia di tifosi ad aspettarlo. "Sono felice ed eccitato di tornare qui". Debutterà mercoledì 15 (18:30 ore italiane) contro Tsitsipas ma già oggi sarà in campo all'Anb Arena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

