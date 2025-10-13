Sinner accoglienza da Re da Turki Al-Sheikh | chi è il miliardario saudita

Accoglienza da star per Jannik Sinner in Arabia Saudita dove il campione azzurro è pronto per affrontare il Six Kings Slam, il torneo di esibizione con un montepremi da record, che metterà di fronte - dal 15 al 18 ottobre - sei tra i migliori tennisti del circuito. L'arrivo di Sinner a Riyad è stato celebrato come quello di una vera celebrità. Così, sbarcato in Arabia insieme a Vagnozzi e a Resnicoff, fisioterapista neo entrato nel team, Jannik ha prima affrontato il "rituale" del formale benvenuto, con tanto di fiori e dichiarazione d'ufficio, per poi prendersi il meritatissimo bagno di folla di tifosi letteralmente impazziti di gioia di fronte al campione di Wimbledon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

