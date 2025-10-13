Sinner accoglienza da re a Riad Jannik pronto per il Six Kings Slam

Periodicodaily.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jannik Sinner è sbarcato a Riad. Il tennista azzurro è arrivato nella serata di ieri in Arabia Saudita, dove si prepara a giocare il Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz nella finale dello scorso anno. Sinner ha ricevuto un'accoglienza da . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sinner - accoglienza

Sinner sbarca in Arabia: che accoglienza per Jannik!

Sinner accoglienza da Re: i tifosi arabi impazziti lo aspettano al Six Kings Slam, oggi già in campo

Jannik Sinner è arrivato a Riad: calda accoglienza per il n.2 del mondo in vista del Six Kings Slam

sinner accoglienza re riadSinner accoglienza da Re: i tifosi arabi impazziti lo aspettano al Six Kings Slam, oggi già in campo - Jannik Sinner è sbarcato in Arabia Saudita per giocare il Six Kings Slam, dove dovrà difendere la vittoria dello scorso anno ... Secondo fanpage.it

sinner accoglienza re riadJannik Sinner è arrivato a Riad: calda accoglienza per il n.2 del mondo in vista del Six Kings Slam - Jannik Sinner, messo alle spalle il poco fortunato percorso nel Masters1000 di Shanghai, riprende il proprio cammino. Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Accoglienza Re Riad