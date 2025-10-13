Sinistra senza vergogna | la marcia di Assisi diventa Flotilla di terra

Iltempo.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvate le famiglie della Perugia-Assisi! Coloro che in totale buona fede vanno a onorare una tradizione vecchia di sessant'anni di una marcia dedicata alla Pace e si sono trovati, ieri, nel frullatore del «campo largo», i cui esponenti hanno colto l'occasione per l'ennesima mascherata ideologica anti governo e con una spruzzata ProPal, che evidentemente non guasta mai. Agitare bene ed ecco servita la propaganda, nel tentativo di monopolizzare un'iniziativa che nasce orientato al pacifismo, sì, e dunque con una certa connotazione culturale, ma di certo non come officina per rattoppare i buchi dell'affannata sinistra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

sinistra senza vergogna la marcia di assisi diventa flotilla di terra

© Iltempo.it - Sinistra senza vergogna: la marcia di Assisi diventa “Flotilla di terra”

In questa notizia si parla di: sinistra - vergogna

L’odio non va in vacanza: FdI pubblica gli ultimi insulti beceri dalla sinistra in un collage della vergogna che grida vendetta

“Su Kirk Meloni straparla e fa la vittima”: sinistra senza vergogna, ondata di follia collettiva

Salvini: “Ho pianto per la morte di Kirk. A sinistra ho visto una cattiveria esibita senza vergogna”

Odifreddi senza vergogna su Kirk: "Chi semina odio...". FdI: a sinistra lo pensano in molti - Però sparare a Martin Luther King e sparare a un rappresentante di MAGA sono due cose ... Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Sinistra Senza Vergogna Marcia