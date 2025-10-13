Sinistra senza vergogna | la marcia di Assisi diventa Flotilla di terra
Salvate le famiglie della Perugia-Assisi! Coloro che in totale buona fede vanno a onorare una tradizione vecchia di sessant'anni di una marcia dedicata alla Pace e si sono trovati, ieri, nel frullatore del «campo largo», i cui esponenti hanno colto l'occasione per l'ennesima mascherata ideologica anti governo e con una spruzzata ProPal, che evidentemente non guasta mai. Agitare bene ed ecco servita la propaganda, nel tentativo di monopolizzare un'iniziativa che nasce orientato al pacifismo, sì, e dunque con una certa connotazione culturale, ma di certo non come officina per rattoppare i buchi dell'affannata sinistra. 🔗 Leggi su Iltempo.it
