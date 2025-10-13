Sinistra italiana nascono le due federazioni territoriali | Al centro pace ambiente lavoro e casa

Sabato, dalle 15.30, presso la Sala Aramini in piazza Fratti 7 a Forlimpopoli, Sinistra Italiana Forlì-Cesena organizza un incontro per formalizzare la nascita delle due nuove federazioni territoriali di Forlì e Cesena. “Sarà un momento di riflessione collettiva sui compiti e gli obiettivi che la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: sinistra - italiana

"Diritti negati e disuguaglianza sanitaria: la Regione cosa fa?", l'attacco di Marino (Sinistra Italiana)

NAPOLI: Sinistra Italiana chiede la proroga trentennale dell’affidamento ad ABC

Benevento, la consigliera Giovanna Megna aderisce a Sinistra italiana

A quanto pare mezza sinistra italiana sta abbandonando Francesca Albanese, la “guru” pro-Hamas che fino a pochi giorni fa era onnipresente nei circoli progressisti. Commissioni per la cittadinanza onoraria annullate e politici imbarazzati a seguito delle uscit - X Vai su X

Sinistra Italiana riunisce la direzione nazionale del partito a Terni. Il segretario Fratoianni: "il nostro impegno è per la pace e contro il riarmo". Su Gaza: "senza uno stato palestinese non ci sarà pace". Frecciate alla Meloni: "ha perso ogni freno inibitore". Nobel - facebook.com Vai su Facebook

Perché il populismo sopravvive a sinistra - Negli ultimi vent'anni la sinistra italiana, come tutte le sinistre occidentali, si è incistata sempre più a fondo nelle casematte del potere culturale e istituzionale ... Lo riporta msn.com

Il vero errore della sinistra italiana è stato creare il Pd - Un passaggio che fu un grave errore: abbandonare il riferimento esplicito alla sinistra, americanizzarsi imitando un “Democratic Party” che negli Usa è poco più di un comitato elettorale, e tentare di ... Da ilfattoquotidiano.it