Sindromi para-influenzali come affrontarle | no antibiotici senza prescrizione

Nonostante siano generalmente meno aggressive dell'influenza stagionale, le sindromi para-influenzali stanno circolando con notevole frequenza in questi giorni e non andrebbero affatto sottovalutate. Questi disturbi, causati da virus diversi, possono infatti rivelarsi debilitanti, manifestandosi.

Parainfluenza: "No al fai da te con gli antibiotici, come curarsi" - L'allerta di Federfarma Verona contro le cure sbagliate per le sindromi parainfluenzali: "Basta cure fai da te e stop abuso di antibiotici"