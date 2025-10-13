Simone Anzani | Ero davanti a Mattarella e dico a Moki De Gennaro | sono più teso ora che in finale

Simone Anzani è uno degli eroi dell'Italvolley che ha vinto i Mondiali nelle Filippine. A Fanpage.it il centrale di Modena ha ripercorso il suo viaggio straordinario nella pallavolo: due titoli mondiali, una carriera costruita passo dopo passo e la forza di rialzarsi nei momenti più difficili.

Simone Anzani: "Ho temuto di non giocare più, ma ora mi sento il papà di tutta l'Italia"

Simone Anzani e il pianto liberatorio in diretta: è campione del mondo dopo la malattia al cuore

Simone Anzani, dai problemi cardiaci alla vittoria dei Mondiali. In lacrime: “Ho rischiato di smettere”

Simone Anzani: "Ero davanti a Mattarella e dico a Moki De Gennaro: sono più teso ora che in finale" - Simone Anzani è uno dei protagonisti del trionfo dell'Italia ai Mondiali di pallavolo 2025 nelle Filippine.

Simone Anzani dall'operazione al mondiale: «Quando c'è di mezzo il cuore, è diverso» - Il due volte campione del mondo racconta il suo viaggio fra la nazionale, le figlie e la pallavolo