Simbolo indiscusso degli anni ‘70 sinonimo della stagione fredda i pantaloni di velluto a coste si rivelano più glamour che mai

T ra sfumature di marrone, blu e viola, gli intramontabili pantaloni in velluto a coste tornano a dettare tendenza. Da mattina a sera. Ecco cinque outfit perfetti a cui ispirarsi. Con il cardigan bon ton Nell’Autunno 2025 tornano protagonisti i classici e intramontabili pantaloni marroni in velluto a coste. Da sfoggiare insieme a cardigan bon ton e mocassini. Leggi anche › Dagli anni Settanta con furore. I pantaloni di velluto a coste non sono mai stati così glamour Con il maglione a righe Come abbinare i pantaloni in velluto a coste da vera fashionista? Accompagnandoli a un maglione a righe e a décolleté con cinturino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Simbolo indiscusso degli anni ‘70, sinonimo della stagione fredda, i pantaloni di velluto a coste si rivelano più glamour che mai

