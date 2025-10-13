Silvio Baldini in conferenza stampa | Sereno e fiducioso dobbiamo dare il massimo

Tre vittorie in tre partite, il cammino di Silvio Baldini sulla panchina della Nazionale italiana under 21 di calcio non poteva iniziare in modo migliore. Una squadra compatta e ricca di talento che si lancia con gran convinzione verso i prossimi appuntamenti. Domani a Cremona sfida all’Armenia per un’altra sfida di qualificazione all’Europeo del 2027. Oggi c’è stata la conferenza stampa della vigilia dove è intervenuto ovviamente il ct: “La squadra si è preparata benissimo. Abbiamo un gruppo di ragazzi fortissimi e straordinari, che hanno voglia di stare e giocare insieme. Sono maturi e allo stesso tempo consapevoli che per raggiungere certi traguardi bisogna metterci dedizione e passione”. 🔗 Leggi su Oasport.it

