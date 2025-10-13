Siligardi esalta Correggio Il bomber stende la Pro
CORREGGESE 2 PRO PALAZZOLO 0 CORREGGESE: Mantini, Giorgini, Truzzi, Galli, Ferraresi, Panizzi, Errichiello, Squarzoni (18' st Puglisi), Arrondini (32' st Cappelluzzo), Siligardi (24'st Calì), Pampaloni (32' st Zarrillo). A disp. Narduzzo, Piccolo, Ognibene, Berni, Carini. All.: Domizzi. PRO PALAZZOLO: Piombino, Mafezzoni (1' st De Respinis), Alari, Allievi, Mattioli, Ghidini (18' st Palazzi), Pinardi (42' st Cristini), Cantaboni, Ragazzoni, Capone, Minessi (21' st Rizza). A disp.: Mondello, Ragnoli, Coly, Uberi, Capoferri. All.: Didu. Arbitro: Montevergine di Ragusa (Conicella e Reitano). Reti: 16' pt e 34' st Siligardi.