Silent Hound il nuovo singolo degli Efemeral con la partecipazione di Ian Anderson Jethro Tull
ph. by Matilde Maiozzi ROMA – È uscito il video di “Silent Hound” il nuovo singolo inedito degli Efemeral, con la partecipazione di Ian Anderson (Jethro Tull), brano tratto dall’album “Rounded With a Sleep” disponibile in radio e in digitale (Efemeral Music). Gli Efemeral hanno scelto questo brano come singolo per lanciare il nuovo album, non solo per il grande significato che ha per loro, ma soprattutto per la partecipazione di Ian Anderson (Jethro Tull). «“Silent Hound” è un brano molto importante per noi – afferma Arianna degli Efemeral – soprattutto per l’incredibile partecipazione di Ian Anderson al flauto, ma anche perché tratta di una persona che era a me molto vicina. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: silent - hound
In anteprima il video di "Silent Hound" degli Efemeral
Efemeral lanciano Silent Hound con Ian Anderson: online il video
Efemeral: emozione, memoria e poesia in “Silent Hound” con Ian Anderson al flauto https://oltrelecolonne.it/efemeral-emozione-memoria-e-poesia-in-silent-hound-con-ian-anderson-al-flauto/… via @Oltrelecolonne - X Vai su X
The official live session for “Silent Hound” featuring Ian Anderson is officially out. Check it out on the link: https://youtu.be/bOVfHjiunUY?si=mRaa7TPLOKUKUs8X ? Press & Promo: RECmedia comunicazione e promozione Videoclip by Cristiano De Lucre - facebook.com Vai su Facebook
Online il videoclip di “Silent Hound”, il nuovo singolo degli Efemeral con Ian Anderson - Online il videoclip di “Silent Hound”, il nuovo singolo degli Efemeral con Ian Anderson ... Scrive politicamentecorretto.com
In anteprima il video di "Silent Hound" degli Efemeral - In anteprima il video di "Silent Hound" il nuovo singolo inedito degli Efemeral, brano tratto dall'album "Rounded ... Riporta msn.com