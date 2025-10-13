silent hound il nuovo singolo degli efemeral con la partecipazione di ian anderson jethro tull

ph. by Matilde Maiozzi ROMA – È uscito il video di “Silent Hound” il nuovo singolo inedito degli Efemeral, con la partecipazione di Ian Anderson (Jethro Tull), brano tratto dall’album “Rounded With a Sleep” disponibile in radio e in digitale (Efemeral Music). Gli Efemeral hanno scelto questo brano come singolo per lanciare il nuovo album, non solo per il grande significato che ha per loro, ma soprattutto per la partecipazione di Ian Anderson (Jethro Tull). «“Silent Hound” è un brano molto importante per noi – afferma Arianna degli Efemeral – soprattutto per l’incredibile partecipazione di Ian Anderson al flauto, ma anche perché tratta di una persona che era a me molto vicina. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

