Sigourney Weaver rivela che forse potremmo rivedere Ellen Ripley al cinema!

Cinefilos.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopotutto, sembra che potremmo vedere Sigourney Weaver  tornare nel franchise di Alien. La recente voce secondo cui il prossimo film di Alien potrebbe riportare Weaver a interpretare una Ellen Ripley ringiovanita è stata accolta con un misto di entusiasmo e trepidazione dai fan del classico franchise horror fantascientifico, ma il regista di Alien: Romulus, Fede Álvarez, ha subito smentito la notizia definendola “ gossip divertente “. Ripley potrebbe non apparirà nel sequel di Romulus, ma sembra che ci fosse del vero nella voce secondo cui l’attrice starebbe pensando di riprendere il suo ruolo più famoso. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sigourney - weaver

Sigourney weaver e il ruolo di leader di poe dameron in star wars

Sigourney weaver commenta la serie tv alien: earth

Sigourney Weaver elogia Alien: Pianeta Terra: “Non riesco a credere che sia una serie TV”

sigourney weaver rivela forseSigourney Weaver potrebbe tornare a essere Ripley - In attesa di capire se Ellen Ripley tornerà in azione, Sigourney Weaver è pronta a esplorare un’altra galassia: l’attrice farà parte del cast di The Mandalorian and Grogu, il nuovo film dell’universo ... Secondo lascimmiapensa.com

Cerca Video su questo argomento: Sigourney Weaver Rivela Forse