Sigourney Weaver rivela che forse potremmo rivedere Ellen Ripley al cinema!

Dopotutto, sembra che potremmo vedere Sigourney Weaver tornare nel franchise di Alien. La recente voce secondo cui il prossimo film di Alien potrebbe riportare Weaver a interpretare una Ellen Ripley ringiovanita è stata accolta con un misto di entusiasmo e trepidazione dai fan del classico franchise horror fantascientifico, ma il regista di Alien: Romulus, Fede Álvarez, ha subito smentito la notizia definendola " gossip divertente ". Ripley potrebbe non apparirà nel sequel di Romulus, ma sembra che ci fosse del vero nella voce secondo cui l'attrice starebbe pensando di riprendere il suo ruolo più famoso.