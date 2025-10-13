Sigourney Weaver al Comic-Con | Ripley potrebbe tornare in un film di Alien grazie a Walter Hill

Comingsoon.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sigourney Weaver rilancia le speranze dei fan sul suo ritorno come Ripley nella saga di Alien. Ne ha parlato al Comic-Con di New York e ha incontrato la Disney in merito a un trattamento scritto da Walter Hill. Il video. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

sigourney weaver al comic con ripley potrebbe tornare in un film di alien grazie a walter hill

© Comingsoon.it - Sigourney Weaver al Comic-Con: Ripley potrebbe tornare in un film di Alien grazie a Walter Hill

In questa notizia si parla di: sigourney - weaver

Sigourney weaver e il ruolo di leader di poe dameron in star wars

Sigourney weaver commenta la serie tv alien: earth

Sigourney Weaver elogia Alien: Pianeta Terra: “Non riesco a credere che sia una serie TV”

sigourney weaver comic ripleySigourney Weaver al Comic-Con: Ripley potrebbe tornare in un film di Alien grazie a Walter Hill - Sigourney Weaver rilancia le speranze dei fan sul suo ritorno come Ripley nella saga di Alien. Riporta comingsoon.it

sigourney weaver comic ripleySigourney Weaver potrebbe tornare a essere Ripley - In attesa di capire se Ellen Ripley tornerà in azione, Sigourney Weaver è pronta a esplorare un’altra galassia: l’attrice farà parte del cast di The Mandalorian and Grogu, il nuovo film dell’universo ... Secondo lascimmiapensa.com

Cerca Video su questo argomento: Sigourney Weaver Comic Ripley