signor landini lei ha tradito la sua missione

Laverita.info | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo circa tre «morti bianche» al giorno. Da Stellantis all’ex Ilva, l’industria è in crisi. Durante il Covid, dipendenti e autonomi sono stati vessati e hanno perso il posto. Ma il leader della Cgil ha taciuto e ora usa le piazze per fare politica. 🔗 Leggi su Laverita.info

