Signor Landini lei ha tradito la sua missione
Abbiamo circa tre «morti bianche» al giorno. Da Stellantis all’ex Ilva, l’industria è in crisi. Durante il Covid, dipendenti e autonomi sono stati vessati e hanno perso il posto. Ma il leader della Cgil ha taciuto e ora usa le piazze per fare politica. 🔗 Leggi su Laverita.info
Cruciani: "Secondo voi, in questo momento l'accordo di pace è in forse perché il signor Landini deve essere d'accordo? I grandi del mondo sono preoccupati dalla reazione di Landini e della CGIL? Ma porca troia!" @giucruciani
Dopo aver portato la pace a Gaza (perché è stato merito suo, vero?), Landini torna alle sue vecchie battaglie: la PATRIMONIALE. Mentre il ministro Giorgetti lavora per aiutare il ceto medio e le famiglie, lui minaccia un nuovo sciopero perché vuole altre tasse.