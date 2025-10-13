Signa | vasto incendio in azienda di metalli Il Comune | Tenere finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri

Firenzepost.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grosso incendio e' divampato nel pomeriggio di oggi, 13 ottobre 2025, a Signa in zona Colli Alti, in un'azienda di metalli che lavora nell'indotto della moda L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

signa vasto incendio in azienda di metalli il comune tenere finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri

© Firenzepost.it - Signa: vasto incendio in azienda di metalli. Il Comune: “Tenere finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri”

In questa notizia si parla di: signa - vasto

signa vasto incendio aziendaPauroso incendio a Signa: brucia azienda di minuteria metallica - Si tratta della Frosini Giuliano Srl, nata nel 1971, da anni punto di riferimento in Toscana per le aziende di alta moda, in particolare nel settore della galvanotecnica ... Scrive lanazione.it

Vasto incendio in un'azienda di metalli a Signa - Un incendio di grandi proporzioni è scoppiato nel primo pomeriggio a Signa, nella zona dei Colli Alti, coinvolgendo un’azienda di metalli che opera ... Segnala gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Signa Vasto Incendio Azienda