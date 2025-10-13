Milly Carlucci è stata ospite ieri, domenica 12 ottobre, a “Che Tempo Che Fa” per parlare di “Ballando con le stelle” e non solo. Con Fazio Fazio ha ricordato la figura di Pavarotti: “Luciano era una persona straordinariamente umana e semplice, uno di noi, un normale, con questo grande dono su cui ha lavorato ovviamente tutta la vita che lo ha reso immenso”. E ancora: “Con tante fragilità, per esempio: prima di entrare in scena lui aveva sempre le mani ghiacciate, ed era proprio terrorizzato perché diceva ‘sai, io vado là fuori e non lo so se quando apro la bocca mi esce la voce nella maniera giusta’”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Siete voi il programma più lungo della televisione italiana, cinque ore e mezza! Noi duriamo poco!”: Milly Carlucci scherza con Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”