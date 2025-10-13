Siena | fiorentino arrestato a Chiusi con l’accusa di aver violato il divieto di avvicinare l’ex compagna

Un fiorentino di 67 anni è stato arrestato dalla polizia, a Chiusi (Siena) con l'accusa di aver violato il divieto di avvicinamento e si è presentato sotto casa dell'ex compagna

Chiusi: Uomo arrestato in flagranza di reato per atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex convivente. - La Polizia di Stato ha arrestato a Chiusi in flagranza di reato un uomo, fiorentino di 67 anni, per atti persecutori e violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da

