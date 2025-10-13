Siena continua a perseguitare la ex Trovato con le foto della donna a pochi metri dalla casa di lei | arrestato

Lanazione.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 13 ottobre 2025 - La polizia di stato di Siena ha arrestato a Chiusi in flagranza di reato un uomo, fiorentino di 67 anni, per atti persecutori e violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emesso lo scorso 28 aprile. In particolare, i poliziotti della volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza Chiusi-Chianciano Terme, allertati da una chiamata giunta al numero d'emergenza, sono intervenuti in una via della cittadina etrusca, dove hanno rintracciato e bloccato l'uomo, a pochi metri dall'abitazione dove vive la donna, ex compagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

siena continua a perseguitare la ex trovato con le foto della donna a pochi metri dalla casa di lei arrestato

© Lanazione.it - Siena, continua a perseguitare la ex. Trovato con le foto della donna a pochi metri dalla casa di lei: arrestato

In questa notizia si parla di: siena - continua

Siena continua a essere divisa. Il capoluogo in una direzione, parte della provincia in un’altra

Continua a perseguitare la ex: stalker 48enne finisce in carcere - Non si arrendeva alla fine della relazione nonostante il braccialetto elettronico. Secondo ilrestodelcarlino.it

siena continua perseguitare exLicata, continua a perseguitare l’ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato quarantenne - Nonostante il divieto di avvicinamento e l’applicazione del braccialetto elettronico, avrebbe continuato a perseguitare l’ex compagna, ignorando le prescrizioni imposte dal giudice. Come scrive scrivolibero.it

Cerca Video su questo argomento: Siena Continua Perseguitare Ex