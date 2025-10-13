Siena continua a perseguitare la ex Trovato con le foto della donna a pochi metri dalla casa di lei | arrestato
Firenze, 13 ottobre 2025 - La polizia di stato di Siena ha arrestato a Chiusi in flagranza di reato un uomo, fiorentino di 67 anni, per atti persecutori e violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emesso lo scorso 28 aprile. In particolare, i poliziotti della volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza Chiusi-Chianciano Terme, allertati da una chiamata giunta al numero d'emergenza, sono intervenuti in una via della cittadina etrusca, dove hanno rintracciato e bloccato l'uomo, a pochi metri dall'abitazione dove vive la donna, ex compagna.
