Sicurezza sulle strade | sei patenti ritirate in un solo fine settimana

Ilpiacenza.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultimo fine settimana, i carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza hanno svolto una serie di interventi mirati sul territorio, con l’obiettivo di contrastare la guida in stato di ebbrezza, l'uso di sostanze stupefacenti e il mancato rispetto degli obblighi previsti in caso di incidente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sicurezza - strade

Sicurezza sulle strade, controlli serrati della polizia locale: ritirate due patenti

Strage lungo la Statale Adriatica, lacrime per Eleonora: “Sconvolti”. L’allarme: “Strade senza sicurezza”

Strade e sicurezza, sempre più auto senza revisione: il caso di GIano dell'Umbria Colpa della crisi

sicurezza strade sei patentiLa Spezia, aumentano le patenti ritirate in centro - Calato il numero di persone pizzicate al volante mentre utilizzavano lo smartphone ... Scrive ilsecoloxix.it

sicurezza strade sei patentiSicurezza stradale, oltre 8mila multe, ritirate 1.135 patenti - (ANSA) – ROMA, 02 OTT – Oltre 8mila multe, di cui 6mila per il superamento dei limiti di velocità e più mille patenti ritirate. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Strade Sei Patenti