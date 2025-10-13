Sicurezza sul lavoro segnali positivi A Reggio calano decessi e infortuni L’Anmil | Ma dobbiamo fare di più
A Reggio calano le morti bianche, così come sia le denunce degli infortuni sul lavoro sia le malattie professionali. Un barlume di speranza si accende nel report fornito dall’ Anmil, l’associazione mutilati e invalidi, protagonista ieri a Parma dove si è tenuta la 75ª giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro. Dai numeri elaborati dall’Inail, nella nostra provincia si sono registrati tre morti nel 2025, la metà rispetto all’anno scorso. Assieme a Ravenna (tre decessi) e Rimini (zero), siamo il territorio col dato più basso in regione, un quadro che vede il trend nazionale attestarsi sulle stesse tragiche cifre (681 quest’anno, 680 nel 2024). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - lavoro
