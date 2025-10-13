Sicurezza digitale cyberbullismo ed educazione ai social | l' incontro con gli esperti

All'interno del meeting autunnale delle Giornate di Studio Sergio Gridelli 2025, lunedì 20 ottobre Savignano sul Rubicone ospiterà due iniziative dedicate al tema “Oltre il clic: consapevolezza e sicurezza nella cittadinanza digitale”. Una giornata per conoscere, riflettere e comprendere come. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Sicurezza digitale nella Pubblica Amministrazione: 12 comportamenti chiave per i dipendenti per non diventare il “punto debole” contro i cyberattacchi. Ecco tutte le novità del vademecum nazionale

Grok 4 e la compagna virtuale Ani: adolescenti sempre più soli tra chatbot e IA, il 23% riceve consigli rischiosi. Telefono Azzurro: “Serve una rivoluzione nella sicurezza digitale dei minori”

Chatbot, AI e sicurezza digitale: come il 40% dei bambini trova supporto nelle nuove tecnologie e i genitori italiani reagiscono tra parental control, regole ed educazione

“Il Benessere dei Minori e la Prevenzione di Bullismo e Cyberbullismo”, parte il nuovo corso Fondazione Carolina e UCIIM - Sicurezza digitale, bullismo e cyberbullismo, ma anche affettività, nuove dipendenze e aspetti legali: so ... Secondo orizzontescuola.it

Giovani, Moige: "Il 55% più di tre ore al giorno online, 23% vittime o testimoni di cyberbullismo" - Oltre la metà dei ragazzi italiani trascorre più di tre ore al giorno online, uno su due utilizza l'intelligenza artificiale per fare i compiti senza averne compreso risc ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it