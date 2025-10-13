Sicurezza delle strade via al cosiddetto ' Piano asfalti' | cantieri per oltre 400mila euro
Ci sono 407mila euro di investimenti per rendere ancora più sicure le strade del territorio. La determina appena firmata dal dirigente dell’ufficio Tecnico sancisce l’inizio della stagione degli ‘asfalti’, secondo quelle che sono le nuove programmazioni. La ‘Manutenzione straordinaria del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
