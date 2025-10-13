Sicurezza Cirielli | Libertà significa sentirsi al sicuro è un diritto dei cittadini

Tempo di lettura: < 1 minuto “Libertà significa sentirsi al sicuro. È un diritto dei cittadini e un dovere della politica tutelare tutti. Sono orgoglioso del ‘Modello Caivano’ perché simboleggia un perfetto coordinamento tra il governo e la Campania; anche noi faremo la nostra parte. Questo è ciò che andremo a rafforzare. Da viceministro agli Affari Esteri e prima ancora da uomo che ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri, comprendo le esigenze e le criticità dei nostri territori. Ciò che è accaduto a Montesarchio nel beneventano con l’aggressione del 17enne e la violenza a Napoli, ha compromesso la tranquillità dei cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

