Siamo partiti forte e la prova è stata ottima Alcune decisioni arbitrali ci hanno penalizzato
Non può non essere soddisfatto della prova dei suoi, Agenore Maurizi, che commenta così la partita: "Contro il Chieti che è una buona squadra abbiamo disputato un’ottima prova. Abbiamo avuto anche qualche occasione, come ce l’ha avuta il Chieti, abbiamo mantenuto a lungo il possesso, siamo partiti forte, poi due o tre decisioni arbitrali ci sono costate ammonizioni importanti a giocatori chiave che ci hanno condizionato un po’ il primo tempo, ma abbiamo giocato una buona gara. Dovrei rivedere la partita, delle volte l’arbitro ha spezzettato il gioco, altre ha lasciato correre, non c’è stata una direzione omogenea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Esordio fantastico per l’Hockey Sarzana: vittoria per 3-1 col Forte dei Marmi - Grande prova per l’ Hockey Sarzana che porta a casa i primi 3 punti della stagione, al termine di una partita molto complicata disputata contro un avversario dimostratosi molto forte e che in ... Come scrive liguriasport.com