Il granchio blu, nemico dei pescatori del Polesine, diventa una nuova risorsa economica. Da qualche settimana è iniziata la produzione di paté per gatti ottenuto dal crostaceo, un progetto nato dalla collaborazione tra il Consorzio delle cooperative di pescatori del Polesine, le università di Milano e Padova, la start-up from Food, l’azienda Sanypet-Forza10 e la catena di negozi “ L’Isola dei Tesori”. “Così si apre un mondo”, afferma Paolo Mancin, presidente del Consorzio dei pescatori, eletto nel 2024. “Eravamo nel pieno della crisi per il granchio blu, un disastro, un anno terribile. La parola d’ordine è differenziare, prima vivevamo di sole vongole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Siamo invasi dal granchio blu, ogni giorno ne peschiamo 15 tonnellate: ora ci facciamo il patè per gatti”: la trovata dei pescatori del Polesine