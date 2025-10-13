Si stanno ripetendo le atrocità del passato Abbiamo il potere di manifestare | Marco Mengoni alza la voce per Gaza e trasforma il Forum in un teatro antico

“Non mi sarei mai immaginato che potessero riaccadere atrocità come quelle che abbiamo studiato sui libri di storia. Abbiamo il potere di scendere nelle piazze e marciare pacificamente contro quelle quattro persone che vogliono decidere il futuro”. Sono le parole con cui, facendo riferimento al conflitto in Medio Oriente e abbracciando la causa palestinese, Marco Mengoni ha chiuso il suo concerto all’Unipol Forum di Milano domenica 12 ottobre. Un messaggio forte, a pochi giorni dall’accordo di pace su Gaza (almeno la prima parte del piano) e in tempi in cui “ non è facile salire sul palco e portare felicità, mentre dall’altra parte del mondo c’è uno schifo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

