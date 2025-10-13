Si simula un incidente nello stabilimento industriale | il test IT-Alert coinvolge anche il Ravennate

Ravennatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì avrà luogo nel territorio del comune di Forlì, ma interesserà anche parte del territorio del comune di Ravenna, una nuova sperimentazione di IT-alert, il sistema di allarme pubblico nazionale che, una volta a regime, diramerà ai telefoni cellulari presenti in una determinata area. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: simula - incidente

Casalgrande, fugge dopo incidente e simula furto dell'auto

Si simula un incidente industriale nel Forlivese: arriva l'allarme ai telefoni di 12mila cittadini

Si simula un incidente industriale nel Forlivese: l'allarme telefonico arriverà anche ad alcuni ravennati

simula incidente stabilimento industriale“Incidente in uno stabilimento industriale”: test di protezione civile a Forlì e Ravenna mercoledì 15 ottobre - “Incidente in uno stabilimento industriale”: ma è solo una simulazione di allerta di Protezione Civile. Riporta corriereromagna.it

simula incidente stabilimento industrialeIl 15 ottobre verrà simulato un incidente industriale “rilevante” in un’azienda per testare il sistema di allarme pubblico - Romagna torna sul campo con quattro nuove esercitazioni, dal 7 al 15 ottobre, per testare IT- Come scrive ravennaedintorni.it

Cerca Video su questo argomento: Simula Incidente Stabilimento Industriale