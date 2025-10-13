Si rompe il passaggio a livello | treni in ritardo fino a 50 minuti

Mattinata complicata per i pendolari del Besanino. A causa di un guasto al passaggio a livello nella stazione di Besana in Brianza, si registrano ritardi compresi tra i 30 e i 50 minuti sulla linea S7 Milano–Lecco, gestita da Trenord, in entrambe le direzioni.Il problema, segnalato intorno alle 8.

